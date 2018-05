NAŢIONAL: Ca să intri la dezbateri cu ministrul Justiţiei trebuie să ai calitatea de lider sindical

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat joi, cu privire la refuzul de a-l primi pe preşedintele FSANP la întâlnirea cu sindicalişti de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, că i-a chemat la discuţii pe cei care sunt reprezentativi, iar ca cineva să participe la dezbatere trebuie să aibă calitatea de lider sindical.

Întrebat de ce nu a chemat toţi sindicaliştii la întâlnirea de joi, Toader a răspuns: "Motivul este foarte simplu: ca să vii la dezbateri, discuţii cu ministrul Justiţiei trebuie să ai calitatea de lider de sindicat. Eu i-am chemat pe cei care sunt reprezentativi, care au hotărâre judecătorească definitivă de constatare a calităţii de lider. Am spus şi ieri, am vorbit cu dânşii. Cine are calitate, reprezentativitate vine la discuţii. Cine nu sigur va veni când va avea".

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP), Sorin Dumitraşcu, a fost prezent joi la Ministerul Justiţiei pentru a participa la întâlnirea programată de Tudorel Toader cu sindicalişti de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, însă acesta a precizat că nu a fost primit.

"Deşi ministrul a anunţat o întâlnire cu organizaţiile sindicale reprezentative, pe noi nu ne primeşte, (...) noi suntem cei care i-au cerut demisia, pentru că nu îşi face, practic, treaba. Nu şi-a făcut treaba nici în ceea ce priveşte modernizarea penitenciarelor, nu şi-a făcut treaba nici în ceea ce priveşte relaţia cu personalul şi a blocat aproape toate proiectele de modernizare care ar fi putut schimba cumva faţa sistemului penitenciar", a declarat Dumitraşcu.