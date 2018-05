LOCAL: BMW intrat in scara unui bloc in Botosani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un accident care se putea solda cu victime grave a avut loc in aceasta seara in centrul Botoșaniului. Un autoturism BMW Seria 7, înmatriculat in Marea Britanie, care circula pe strada Ion Pillat, a părăsit sensul de mers, după care a ajuns pe trotuar și apoi pur și simplu s-a "înfipt" in scara de la un bloc din zona. Cărămizi, bucăți de moloz și patru din caroserie au sărit pe o raza de câțiva metri. Din fericire, pe trotuar nu se afla niciun trecător in acel moment. Locatarii blocului au ieșit speriați afara și au sunat la 112, însă pana la sosirea poliției și pompierilor, șoferul a-a făcut nevăzut.