NAŢIONAL: Procurorii cer închisoare cu executare pentru Cristian Boureanu în dosarul în care este judecat pentru ultraj

Procurorii au cerut vineri, la Judecătoria Sectorului 1, condamnarea lui Cristian Boureanu la doi ani şi şase luni de închisoare în dosarul în care este judecat pentru ultraj, în timp ce fostul deputat a susţinut că nu l-a lovit pe agentul de la Poliţia Rutieră.

Magistraţii Judecătoriei Sectorului 1 au luat în discuţie vineri ultimul termen al dosarul în care Cristian Boureanu este judecat pentru ultraj, iar prietena acestuia, Laura Dincă, pentru mărturie mincinoasă, ocazie cu care procurorul de şedinţă a reiterat rechizitoriul şi a cerut pedepse pentru cei doi.

Anchetatorii au cerut instanţei condamnarea lui Cristian Boureanu la o pedeapsă orientată spre mediu prevăzut de lege, respectiv doi ani şi şase luni de închisoare, iar pentru Laura Dincă, o pedeapsă cu amânare şi 30 de zile muncă în folosul comunităţii.

Cristian Boureanu le-a spus judecătorilor că nu l-a atins pe poliţist atunci când a ridicat piciorul.

"Nu am refuzat să mă legitimez, nu pot să explic atitudinea lui Andrei Ovidiu de a folosi forţa. (...) Nu am opus rezistenţă. Nu e adevărată acuzaţia că l-am lovit cu genunchiul pe Andrei Ovidiu. Nu l-am atins când am ridicat piciorul, nu l-am lovit când am ridicat piciorul. Doar am ridicat piciorul, şi el s-a ferit. Nu am avut nici intenţia să îl lovesc. Doar am ridicat piciorul. Dacă îl loveam, apărea pe filmare", a declarat Boureanu în faţa magistraţilor.

Pe 19 iulie 2017, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 anunţa că a dispus trimiterea în judecată a fostului deputat Cristian Boureanu pentru săvârşirea a trei infracţiuni de ultraj, el fiind acuzat că a agresat un poliţist rutier, şi a Laurei Teodora Dincă, prietena lui Boureanu, acuzată de mărturie mincinoasă.

Pe 9 iunie, în jurul orei 1,30, maşina în care se afla Cristian Boureanu, alături de prietena lui, a fost oprită în trafic de un echipaj de poliţie rutieră pe bd. Aviatorilor din Capitală.

În momentul în care poliţiştii i-au solicitat documentele de identitate, Boureanu s-a manifestat violent, a ameninţat un poliţist şi i-a prins acestuia degetele mâinii drepte, prin închiderea portierei autoturismului, i-a rupt cămaşa uniformei şi l-a lovit cu genunchiul în zona inghinală, provocându-i leziuni traumatice. Poliţistul a reacţionat şi l-a lovit pe Boureanu, acesta căzând la pământ.

Boureanu a fost imobilizat, încătuşat şi condus la sediul Brigăzii Rutiere pentru cercetări. Fiind într-o stare avansată de ebrietate, lui Boureanu i s-a făcut rău, el fiind transportat apoi la Spitalul Floreasca.

Potrivit Parchetului, fiind audiată în calitate de martor, pe 9 iunie şi 6 iulie, prietena lui Boureanu a făcut afirmaţii mincinoase şi a creat o situaţie favorabilă fostului deputat. Astfel, declaraţia din 6 iulie este în contradicţie cu cea anterioară şi cu probatoriul administrat în dosar.