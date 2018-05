SPORT: Florin Bratu: Am reuşit să facem lucruri frumoase!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Florin Bratu, antrenorul principal al formaţiei Dinamo Bucureşti s-a declarat mulţumit de jocul prestat de elevii săi în confruntarea cu ACS Poli Timişoara, câştigată cu scorul de 3-1 şi a reucoscut că nu se aştepta ca echipa să fie atât de motivată în ply-out.

„Am reuşit să facem lucruri frumoase, să creăm un fotbal ofensiv, dinamic. Să înscriem goluri multe. Văd o echipă motivată, cu toate că la început credeam că nu-i voi putea motiva. Am lucrat cu antrenori destul de mari în străinătate şi m-am perfecţionat cu timpul. Am venit cu antrenamente moderne. Şi a ieşit un joc frumos, un joc plăcut. Pot să promit că vom transfera câţiva jucători şi vom lucra foarte mult vara aceasta. Hanca şi Daniel Popa meritau să fie convocaţi la echipa naţională. Robert Moldoveanu ar fi o opţiunea pentru Under 21. În sezonul viitor vreau să dau cât mai mulţi jucători la loturile naţional”, a declarat Florin Bratu, antrenorul principal al formaţiei Dinamo Bucureşti.

După victoria de la Timişoara, Dinamo a acumulat 53 de puncte, cu 16 mai multe ca FC Botoşani, a doua clasată şi cu 20 de puncte peste Sepsi OSK Sf. Gheorghe.