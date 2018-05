LOCAL: Contrabandist prins cu ţigările în căruţă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Rădăuți Prut au descoperit și confiscat, în urma unei acțiuni desfășurate în zona de responsabilitate, 1.500 pachete cu ţigări de contrabandă, în valoare totală de 17.000 lei, marfă ce urma să ajungă pe piața neagră. Captura a avut loc ieri, când poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Rădăuți Prut, aflaţi în executarea unei misiuni specifice, au observat cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de zi, un atelaj hipo care se deplasa dinspre localitatea Cotu Miculinți către malul râului Prut. La scurt timp, colegii noștri au observat din nou atelajul, în care se afla iarbă aşezată suspect de înalt în căruţă. Poliţiştii de frontieră s-au deplasat imediat spre atelaj, iar sub vegetaţia din căruţă au descoperit trei colete cu ţigări, ambalate în folie de culoare neagră. Conducătorul atelajului, botoşăneanul Vasile C., în vîrstă de 40 de ani, a declarat că a găsit coletele pe malul râului Prut şi le-a încărcat în atelaj pentru a le transporta la domiciliu. În urma inventarierii coletelor, a rezultat cantitatea de 30.000 ţigarete (1.500 pachete), marca Ritm, în valoare totală de aproximativ 17.000 lei. Întreaga cantitate de ţigări a fost ridicată în vederea confiscării, iar poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă. Bărbatul implicat în activitatea infracţională a fost reţinut pentru 24 de ore, iar astăzi va fi prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.