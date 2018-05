SPORT: Costel Enache: Pentru mine a fost cel mai bun an din cariera de antrenor!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache a declarat că sezonul care se va încheia sâmbătă cu meciul cu Gaz Metan Mediaș, a fost cel mai bun din cariera sa de antrenor.

„Am stat și analizat destul de profund ceea ce s-a întâmplat. Pentru mine a fost un an bun, probabil cel mai bun din cariera de antrenor. E un an cu realizări și cu dezamăgiri, dar cred că plusurile au fost mai multe din punct de vedere profesional. E un an în care am învățat și eu multe, m-am mai maturizat odată cu clubul și sper să-mi fi găsit un drum corect”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani.