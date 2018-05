SPORT: Zinedine Zidane nu va mai antrena Real Madrid în sezonul viitor

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Francezul Zinedine Zidane a anunţat joi, cu prilejul unei conferinţe de presă inopinate, că nu va mai antrena echipa Real Madrid şi în sezonul viitor, la câteva zile după cel de-al treilea succes consecutiv al spaniolilor în Liga Campionilor, relatează ziarul AS.

Însoţit de preşedintele Florentino Perez, Zidane a declarat că a luat decizia ’’de a nu continua şi sezonul viitor’’.

’’Am luat această decizie pentru că îmi place mult acest cub, dar azi cred că este mai bine pentru mine şi pentru toţi o schimbare şi nu voi continua în sezonul viitor. Madrid mi-a dat totul şi voi încerca să fiu alături de club toată viaţa’’, a subliniat fostul internaţional francez.

Zidane a preluat-o pe Real Madrid în ianuarie 2016 şi a reuşit un palmares de 104 victorii, 29 remize şi 16 înfrângeri. El a câştigat ca antrenor cu echipa madrilenă 9 trofee, dintre care 3 în Liga Campionilor şi 2 în Cupa Mondială a cluburilor.

’’Decizia este o decizie care pentru mulţi nu are sens, dar pentru mine da. Este timpul unei schimbări. De asemenea şi pentru jucători e bine. După ce au făcut în aceşti trei ani, e decizia potrivită. Le mulţumesc fanilor, mereu m-au susţinut, nu numai ca jucător, ci şi ca antrenor. Am o dragoste specială pentru fani şi vreau să le mulţumesc pentru ajutor în momentele mai complicate. Au fost şi fluierături, dar asta face parte din viaţa clubului. Este un public exigent de care jucătorii au nevoie’’, a declarat tehnicianul francez.

Zidane a adăugat că nu se gândeşte la o altă echipă şi nu crede că s-a încheiat un ciclu la Real Madrid prin plecarea lui: ’’Jucătorii ştiu, nu am vorbit cu ei direct, dar echipa a primit mesajul. Voi vorbi direct cu căpitanii, cu Sergio Ramos. Nu voi spune că e timpul să schimbăm un ciclu. Lotul este valoros şi a demonstrat-o. Nu caut altă echipă. Este o uzură naturală. Cred că este momentul. Nu am obosit să fiu antrenor, dar cred că este momentul să plec. Cred că ar fi fost complicat să câştigăm anul viitor cu mine pe bancă. Am avut momente dificile şi nu le-am uitat. Vreau să termin această etapă când totul merge bine. Am făcut-o ca jucător şi o fac şi ca antrenor. Acum mă simt bine, nu este o zi tristă. Voi fi aproape de club. Jucătorii nu au nimic de a face cu decizia mea’’.

Florentino Perez a fost luat prin surprindere de alegerea lui Zidane: ’’Pentru mine este o decizie neaşteptată. Este o zi tristă. L-am iubit ca pe nimeni altul, ca jucător şi ca antrenor. A avut un mare impact asupra mea când am aflat ieri de această decizie. Aş fi vrut să-l conving, dar ştiu cum este. Casa asta este familia lui pentru întotdeauna. Nimeni nu este pregătit pentru o ştire ca asta’’.