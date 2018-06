LOCAL:Cod galben de ploi pentru judetul Botosani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de ploi pentru judetul Botosani, a acesta intrand in vigoare astazi de la ora 14.00 pana maine seara la ora 23.00. In intervalul mentionat, vor fi intervale cu instabilitate atmosferica in nordul Moldovei, Crisana, Maramures si Transilvania.