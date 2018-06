INTERNATIONAL: Pro-europenii castigă la Chisinau: Andrei Nastase este noul primar al capitalei Moldovei

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Andrei Năstase, din partea formațiunii proeuropene Platforma Demnitate și Adevăr, a fost ales în funcția de primar al Chișinăului, obținând 52,5% din sufragii, arată rezultatele parțiale după numărarea a peste 99% din voturi, transmite Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova.

Contracandidatul lui Năstase, Ion Ceban, din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (prorus), a fost votat de 47,4% din alegători, în cel de-al doilea tur al alegerilor anticipate.

La ora 21.00 s-au închis secţiile de votare, iar prezenţa la urne a fost puţin peste 39%, ceea ce înseamnă 248.665 de oameni, dintre care 173.914 femei şi 110.752 bărbaţi.

„Am demonstrat că am reuşit. Succesul nostru constă în faptul că am dat dovadă de unitate cu partidele pro-europene. Un sprijin enorm din partea Maiei Sandu. Odată ce am decis că se merge cu un singur candidat, nimeni nu a mai pus la îndoială legitimitatea acestui candidat. Am o datorie mare faţă de colegii mei de la partid”, a spus Andrei Năstase în prima declaraţie după închiderea urnelor.