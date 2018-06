LOCAL: Escroc prin metoda "Accidentul" capturat de poliţiştii botoşăneni

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un bărbat în vârstă de 31 de ani, bănuit că a încercat să păcălească o bătrână din municipiul Botoşani prin metoda "Accidentul", a fost reţinut ieri de poliţiştii botoşăneni sub acuzaţia de tentativă la înşelăciune. "În fapt, acesta, în urma unei înţelegeri prealabile cu o persoană necunoscută, s-a prezentat la locuinţa unei femei de 89 de ani din municipiul Botoşani, cu scopul de a ridica o sumă de bani. Persoana vătămată fusese apelată telefonic de aceeaşi persoană necunoscută, care, prin utilizarea unei calităţi false, i-a solicitat acesteia o sumă de bani, sub pretextul că fiul ei a fost implicat într-un accident rutier. Bărbatul de 31 de ani a fost surprins în flagrant de organele de poliţie înainte de a se întâlni cu persoana vătămată", se arată într-un comunicat de presă emis astăzi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani. Potrivit aceloraşi surse, ancheta continuă sub aspectul comiterii infracţiunii de tentativă la înşelăciune, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate şi documentarea întregii activităţi infracţionale.

În astfel de cazuri, suspecţii utilizează calităţi false (avocat, procuror, poliţist sau medic) şi solicită telefonic diferite sume de bani diverselor persoane. Banii sunt ceruţi sub pretextul că rude apropiate (fiu, fiică, ginere) au fost victimele unor accidente de circulaţie şi au nevoie de bani pentru intervenţii urgente medicale sau au fost reţinute de organele de poliţie pentru săvârşirea unor astfel de fapte grave (cu victime decedate), iar sumele de bani reprezintă onorariul acestora ori sunt necesare pentru acoperirea pagubelor produse cu ocazia accidentelor de circulaţie. "Victimele sunt în general alese din rândul persoanelor vârstnice, vulnerabile, care, în prima fază, sunt contactate pe telefoanele fixe, fără afişaj electronic automat al numărului apelant, aceasta fiind o măsură de precauţie a suspecţilor. Sub imperiul emoţiilor cauzate de cele aflate, de cele mai multe ori, victimele nu mai reţin detaliile discuţiilor şi sunt uşor influenţabile, astfel încât, cu foarte mare uşurinţă, acceptă să transfere sume importante de bani pe numele unor persoane comunicate de suspecţi", se mai arată în comunicatul IPJ. Pentru prevenirea unor astfel de situaţii, poliţiştii vă recomandă să manifestaţi prudenţă în cazul în care primiţi un astfel de telefon şi să nu daţi curs respectivelor solicitări, în ciuda reacţiei emoţionale de moment. Înainte de a vă oferi ajutorul, aveţi în vedere şi următoarele aspecte:

În cazul unui accident, nu există noţiunea de plată a unor despăgubiri, decât în urma unei hotărâri judecătoreşti în acest sens sau dacă este făcută prin intermediul unor societăţi de asigurări.

Orice accident/eveniment de circulaţie are două variante de soluţionare:

1) depunerea unei plângeri la unitatea de poliţie care se va ocupa mai departe de cazul respectiv;

2) înţelegerea amiabilă a părţilor, ceea ce presupune repararea daunelor folosind poliţa de asigurare auto obligatorie.

Orice alte variante sunt excluse, iar dacă sunt puse în practică ele nu sunt legale.

Oricine poate fi victima unui accident, dar, într-un moment critic ca acesta, singura urgenţă este cea medicală, nicidecum aspectul financiar. Atât victima, cât şi autorul unui accident nu au nevoie de bani ca să primească îngrijiri medicale.

De asemenea, trebuie să cunoaşteţi faptul că, în conformitate cu reglementările în vigoare, un accident de orice fel, mai ales unul rutier grav, este de obicei anunţat de persoane oficiale, abilitate să facă acest lucru.

Chiar dacă ar putea exista alte surse, care să transmită informaţia înainte ca aceasta să vă parvină în mod oficial, datele trebuie verificate înainte de a întreprinde vreo acţiune.

În niciun caz nu daţi crezare imediat unor „poveşti” anunţate telefonic de persoane care pretind că au calitate oficială, ci verificaţi informaţia printr-un apel la 112 sau sesizaţi cea mai apropiată unitate de poliţie.

Într-adevăr unele servicii medicale sunt furnizate contra cost, dar nu şi în cazul serviciilor medicale de urgenţă. De aceea, în niciun caz nu trimiteţi bani prin persoane necunoscute, în speranţa că îi veţi ajuta pe cei dragi – nu faceţi decât să cădeţi în plasa întinsă de cei care doresc să profite de lipsa dumneavoastră de informare.

POLIŢIA ROMÂNĂ VĂ RECOMANDĂ:

- verificaţi dacă ruda în cauză a fost implicată într-un eveniment rutier (cereţi date despre unitatea medicală, de poliţie sau parchet unde s-ar afla aceasta şi sunaţi pentru confirmare). În astfel de situaţii, reprezentanţii Poliţiei sau Parchetului nu reţin telefoanele mobile;

- dacă sunteţi contactat de un „binevoitor”, care vă apelează în numele unei rude apropiate, şi nu aţi putut verifica veridicitatea informaţiilor, solicitaţi-i acestuia o întâlnire directă şi anunţaţi Poliţia la numărul de urgenţă 112 pentru a vă acorda sprijin;

- nu primiţi în locuinţă persoane care pretind că sunt de la diverse societăţi comerciale (de furnizare a unor servicii, firme de curierat, comis voiajori etc.), decât după ce aţi verificat actul de identitate şi legitimaţia de serviciu. Nu le furnizaţi acestora informaţii despre membrii familiei dumneavoastră sau despre vecini.

- Vârstnicii sunt o categorie extrem de vulnerabilă în ceea ce priveşte victimizarea prin astfel de infracţiuni. Explicaţi-le persoanelor vârstnice din familie că nu trebuie să dea curs niciunei solicitări de a plăti sume de bani, făcute de diverse persoane în numele dumneavoastră, fără să vă contacteze în prealabil pentru a le confirma veridicitatea solicitării!