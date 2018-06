LOCAL: Trezit din beţie în arestul poliţiei

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din comuna Vorona, care a fost prins beat criţă la volan, s-a trezit din beţie în arestul poliţiei.Tânărul a fost surprins duminică în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice, fără a poseda permis de conducere şi sub influenţa alcoolului. La momentul depistării, protagonistul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, rezultatul fiind de 1,20 mg/l alcool pur în sânge. Când au văzut buletinul de analiză, poliţiştii au pus în balanţă faptele comise de tânăr, iar ieri au dispus reţinerea acestuia pentru 24 de ore. Prin urmare, tânărul a petrecut noaptea de marţi spre miercuri în arestul poliţiei. În cauză se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducere fără permis şi conducere sub influenţa alcoolului. De asemenea, pe numele bărbatului va fi formulată propunere de luarea unei măsuri preventive.