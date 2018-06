NATIONAL: Iohannis anunta o reuniune CSAT pentru pregatirea Summitului NATO

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, vineri, că a decis să convoace o şedinţă specială a CSAT pentru discuţii privind viitorul Summit NATO de la Bruxelles.

„România abordează aceste chestiuni la modul cel mai serios şi în lumina deciziilor extrem de importante care se vor lua la Summitul NATO am decis să convoc o şedinţă specială a CSAT, o şedinţă dedicată pregătirii pentru acest summit”, a spus Iohannis.

„Summitul NATO va fi încă o contribuţie la un viitor al nostru mai sigur. La Summitul din Ţara Galilor am reacţionat prompt şi ferm la criza care izbucnise. La Summitul de la Varşovia am adoptat decizii istorice şi am avansat procesul de adaptare a NATO. Acum a venit momentul să continuăm să ne consolidăm securitatea. Statele din Formatul Bucureşti 9 au fost beneficiare ale măsurilor adoptate şi, în egală măsură, au contribuit la consolidarea posturii aliate de descurajare şi apărare şi la susţinerea partenerilor noştri. Trebuie să valorificăm acest moment şi să ne asigurăm că NATO este pregătit şi are capacitatea să îşi îndeplinească sarcinile”, a afirmat Iohannis, la prima sesiune plenară a reuniunii la nivel înalt a Formatului Bucureşti 9, care are loc la Palatul Prezidenţial din capitala Poloniei.



El a arătat că de la înfiinţare şi până în prezent, Formatul B 9 şi-a confirmat eficienţa.



Şeful statului român a subliniat că Summitul NATO trebuie să reafirme soliditatea Alianţei în ansamblu şi pe cea a legăturii transatlantice.



„Împărţirea echitabilă a responsabilităţilor contribuie la unitatea şi solidaritatea aliată şi, în egală măsură, la o Alianţă puternică. Aceasta este abordarea noastră principială”, a precizat Klaus Iohannis.