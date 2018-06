SPORT: O botoşăneancă se retrage din naţionala României în meciul cu Portugalia de la Botoşani!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

În lotul naţional al reprezentativei de fotbal feminin a României care va înfrunta marţi pe „Municipal” Portugalia în preliminariile Campionatului Mondial din Franţa din 2019 se află şi botoşăneanca Andreea Corduneanu.

Cu peste 50 de selecţii sub tricolor, botoşăneanca a decis să-şi facă retragerea în faţa publicului din oraşul natal, meciul cu Portugalia de marţi de pe „Municipal” fiind ultimul din carieră în tricoul echipei naţionale.

În vârstă de 23 de ani, Andreea Corduneanu a decis să se retragă din cauza accidentărilor care nu îi mai permit să mai evolueze la capacitate maximă.

„Nu este o retragere doar de la echipa naţională, este încheierea definitivă a carierei mele de jucătoare profesionistă. Această decizie am luat-o din cauza unor probleme de sănătate care nu îmi permit să evoluez la un nivel înalt. Am încercat să maschez, oarecum, de mai mult timp aceste probleme, dar, din păcate, am ajuns în punctul în care trebuie să spun stop. Pe 26 iunie voi împlini 23 de ani, regret că trebuie să renunţ la vârsta asta, dar trebuie să îmi pun sănătatea pe primul loc”, a declarat Andreea Corduneanu.

Partida dintre România şi Portugalia va conta pentru Grupa a VI-a europeană de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor din Franţa.

Intrarea suporterilor la meciul România- Portugalia este gratuită!