LOCAL: Locuri de muncă disponibile în judeţ

DENUMIREA POSTULUI COD COR NR. LOC UNITATEA OBSERVATII

DIRECTOR 111207 1 PRIMARIA BOTOSANI Str. P-ta Revolutiei nr. 1 Tel: 0231/502200 VECHIME: 3 ani; STUDII: sup. in dom. stiintelor ingineresti; masterat sau postuniv. in dom. administratiei publice, management ori in spec. studiilor necesare exercit. functiei publice; SALARIU: 11.210 lei; CONCURS: 05-10.07..2018 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi Data limita depunere dosare: 25.06.2018 VALABILITATE oferta: 25.06.2018

SEF SERVICIU 121901 1 SC NOVA APA SERV SA Str. Octav Bancila nr. 3 Tel: 0374/106800 Pt. Botosani ;VECHIME: min.5 ani; STUDII: superioare stiinte ingineresti, agricole si silvice+curs in dom. securitatii si sanatatii in munca; auditor intern pt. sist. De management al sanatatii si sec. ocupationale SALARIU:3000lei; CONCURS: 21.06.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi Data limita depunere dosare: 14.06.2018 VALABILITATE oferta: 14.06.2018

INGINER CONSTR. CIVILE, IND. SI AGRICOLE 214201 3 SC RTB FUNDS CONSULTING SRL; C. Nationala nr. 144 Tel: 0743838878 STUDII: superioare;SALARIU: 2500lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

INGINER CONSTRUCTII CIVILE, IND. SI AGRICOLE 214201 1 SC TOTAL INVEST GRUP SRL Str. I. Pillat nr. 9 Tel: 0733021913;0231/533029 Cu detasare in Germania;VECHIME: 1 an Experienta in constructii DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

ING.CONSTRUCTII CIVILE, IND. SI AGRICOLE 214201 4 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, IASI STUDII: superioare; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2500 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

ING.CONSTRUCTII CIVILE, IND. SI AGRICOLE 214201 2 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Str. I. Pillat nr. 18 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, STUDII: superioare; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2500 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

SUBINGINER CONSTR. CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 214202 1 SC MODERN AVANTAJ EURODESIGN SRL Str. Petru Rares nr. 55 Tel:0748661824 Permis cat. B DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 214203 1 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, STUDII: superioare; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2500 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 214203 2 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Str. I. Pillat nr. 18 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, STUDII: superioare; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2500 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

BIOCHIMIST/ BIOLOG 214512 213114 1 SC ASEPT LABORATORIES SRL Aleea Decebal nr. 9 Tel: 0723530005 VECHIME: 2 ani DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.06.2018

INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 214514 2 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: superioare de specialitate DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

INGINER METALURGIE NEFEROASA 214615 1 SC UPSS SA Str. Eternitatii nr. 2 Tel: 0231/516880 DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

ING. AUTOMATIST, ENERGETICIAN, ELECTRONIST, ELECTROMECANIC 215202 1 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI STUDII: superioare; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2500 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

ING. AUTOMATIST, ENERGETICIAN, ELECTRONIST, ELECTROMECANIC 215202 2 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Str. I. Pillat nr. 18 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, STUDII: superioare; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2500 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

MEDIC SPECIALIST 221201 2 SC ECOMED SRL Str. P-ta Revolutiei nr. 11 Tel: 0231/529798 Medicina muncii-1 post; medicina de laborator-1 post; DURATA incadrarii: nedeterminata: 7 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

FARMACIST 226201 1 SC FARMACIA ELENA SRL Trusesti; Tel; 0744268313 Pt. Trusesti; STUDII: superioare DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi Se deconteaza naveta VALABILITATE oferta: 25.04.2018

MANAGER RELATII CU CLIENTII BANCII/SOCIETATE DE LEASING 241227 1 SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA Bucuresti; Tel:0317171100 E-mail:jobs@icredit.co.ro LOC DE MUNCA IN BOTOSANI DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 18.07.2018 Mod solutionare oferta: CV

ECONOMIST 263102 1 SC RAF TRIUMF DOMENIU SRL Str. Victoriei nr. 3 Tel: 0755370362 STUDII: superioare;permis cat.B SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 23.06.2018

ECONOMIST 263102 1 SC ALL FINANCE SRL Str. 1 Decembrie nr. 47 Tel: 0231/531000 E-mail:allfinance_srl@yahoo.com STUDII: superioare DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018 Mod solutionare oferta: CV

ECONOMIST 263102 1 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Str. Trandafirilor nr. 24 Tel: 0231/584024 STUDII: superioare ; VECHIME: 6 ani 6 luni CONCURS: 27.06.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi Data limita depunere dosare: 20.06.2018 VALABILITATE oferta: 20.06.2018

TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR SI TRICOTAJELOR 311913 1 SC DEMARCO SRL Str. Peco nr. 10,magazia 2 Tel:0740225156 Experienta min. 3 ani;transp. + BM DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

TEHNICIAN ÎN IND. CONFECTIILOR SI TRICOTAJELOR 311913 1 SC GT COMPANY SRL C. Nationala nr. 30; Tel. 0231/534833 Email ru.gtcompanyyahoo.com VECHIME-3 ani; calificare DURATA incadrarii:nedeterminata : 8ore/zi SALARIU:1900 lei+ transp.+ tichete de masa VALABILITATE oferta: 20.08.2018

OPERATOR HIDRAULIC ÎN ALIMENTARILE CU APA 313202 1 SC NOVA APA SERV SA Str. Octav Bancila nr. 3 Tel: 0374/106800 Pt. Botosani ;STUDII: medii profil tehnic SALARIU:1900lei CONCURS: 21.06.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi Data limita depunere dosare: 14.06.2018 VALABILITATE oferta: 14.06.2018

PADURAR 314311 1 DIRECTIA SILVICA BOTOSANI Str. Pacea nr. 47 Tel: 0231/512882 Pt. Trusesti; SALARIU: 2009 lei; CONCURS: 21.06.2018 DURATA incadrarii:nedeterminata – 8 ore/zi Data limita depunere dosare: 20.06.2018 Valabilitate oferta: 20.06.2018

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE 321303 1 SC ECOLAND PRODUCTION SRL; C. Nationala nr. 79;sc.C Tel:0331/119796 E-mail:doinaberescu@yahoo.com Experienta; STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.05.2017 Mod solutionare oferta:cv

CONTABIL 331302 1 SC BD ELECTRO SERVICE SRL Str. Stefan Luchian nr. 4 Tel: 0745572413 STUDII: medii/superioare DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 02.05.2018

CONTABIL 331302 1 SC UPSS SA Str. Eternitatii nr. 2 Tel: 0231/516880 DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

CONTABIL 331302 1 SC NANOGAZ SRL Iasi; Tel: 0744519877 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI Str. Ion Creanga nr. 8-10 VECHIME: 5 ani DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.06.2018

CONTABIL 331302 1 SC DANA&MALINA SRL Guranda-Durnesti Tel: 0740212159 Experienta DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 23.06.2018

CONTABIL 331302 1 SCOALA GIMNAZIALA”ALEXANDRU IOAN CUZA” Dorohoi B-dul Victoriei nr. 108 Tel: 0231/611759 VECHIME: 5ani; STUDII:superioare DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi CONCURS: 02.07.2018 Data limita depunere dosare: 16.06.2018 VALABILITATE oferta: 16.06.2018

CONTABIL 331302 1 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 29; Aleea T.Calimachi nr. 9;sc. B; Tel: 0747354951 STUDII: liceu economic;VECHIME: 2ani Cunostinte op. calculator;SALARIU:2800 lei DURATA incadrarii: nedeterminata : 8 ore/zi CONCURS: 05.07.2018 Data limita depunere dosare: 03.07.2018 VALABILITATE oferta: 18.06.2018

STATISTICIAN MEDICAL 331403 1 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Str. Trandafirilor nr. 24 Tel: 0231/584024 STUDII: medii; CONCURS: 02.07.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi Data limita depunere dosare: 25.06.2018 VALABILITATE oferta: 25.06.2018

AGENT DE VÂNZARI 332203 5 SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA Bucuresti; Tel:0317171100 E-mail:jobs@icredit.co.ro LOC DE MUNCA IN BOTOSANI STUDII: medii DURATA incadrarii: determinata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 18.07.2018 Mod solutionare oferta: CV

AGENT DE VÂNZARI 332203 1 SC ECOLAND PRODUCTION SRL; C. Nationala nr. 79;sc.C Tel:0331/119796 E-mail:doinaberescu@yahoo.com Experienta; STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.05.2017 Mod solutionare oferta:cv

AGENT IMOBILIAR 333401 2 SC LIDER CONSULTING EXPERT SRL; C. Nationala nr. 99 Tel: 0231/516666 STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 12.06.2018

AGENT IMOBILIAR 333401 2 SC RAF TRIUMF DOMENIU SRL Str. Victoriei nr. 3 Tel: 0755370362 STUDII: medii ;permis cat.B SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 23.06.2018

TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 351103 1 SC SAFE SYSTEM COMPANY SRL; C. Nationala nr. 69(mag. Safe-vis. Stadion) Tel; 0755773300 STUDII: medii/superioare DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.07.2018

OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 413201 1 SC LEOLA COM SRL Str. P. Tineretului nr. 13 Tel: 0231/529204 STUDII: medii+vechime 2 ani SALARIU: 2200 lei DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 20.06.2018

MAGAZINER 432102 6 SC DOROTEX SRL Botosani, Calea Nationala nr.1 E-mail: mihai@dorotex.ro STUDII: liceu SALARIU: 2005 lei+tichete masa+transport DURATA incadrarii: nedeterminata – 8ore/zi VALABILITATE oferta: 17.06.2018

LUCRATOR GESTIONAR 432111 1 SC OPTIM GESALCOM SRL Str. P.Tineretului nr. 27 Tel:0766224688 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2017

SEF RAION MARFURI ALIMENTARE/ NEALIMENTARE 432112 1 SC KAUFLAND ROMANIA SCS B-dul M. Eminescu nr. 4 Tel: 0372098304 E-mail: recrutare@kaufland.ro STUDII: liceu+experienta DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi Valabilitate oferta: 18.06.2018 Mod solutionare oferta: CV

AGENT POSTAL 441201 1 COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA; Bucuresti Tel: 0232/242942 Pt. Oneaga;STUDII: invatamant obligatoriu CONCURS: 13.06.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi

BUCATAR 512001 3 SC MONY CRIS DOLCE SRL (Restaurant Dolce Vita) B-dul M. Eminescu nr. 41 Tel: 0755560185 DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 16.06.2018

BUCATAR 512001 2 SC TRANS EXPRES SRL Str. Primaverii nr. 33 Tel: 0231/584206 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 03.07.2018

BUCATAR 512001 2 SC ON-X SRL B-dul M. Eminescu nr. 48 Tel: 0743490448 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 14.06.2018

BUCATAR 512001 2 SC SPRING SRL Calea Nationala Nr. 64 Tel. 0745689544 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 29.06.2018

OSPATAR 513102 2 SC MONY CRIS DOLCE SRL (Restaurant Dolce Vita) B-dul M. Eminescu nr. 41 Tel: 0755560185 DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 16.06.2018

OSPATAR 513102 2 SC TRANS EXPRES SRL Str. Primaverii nr. 33 Tel: 0231/584206 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 03.07.2018

OSPATAR 513102 2 SC ON-X SRL B-dul M. Eminescu nr. 48 Tel: 0743490448 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 14.06.2018

OSPATAR 513102 1 SC PREMIER HOSTING SRL Str. Pacea nr. 45A(Hotel Premier) Tel: 0331/401005 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.06.2018 Mod solutionare oferta: CV la adresa contact

BARMAN 513201 2 SC MONY CRIS DOLCE SRL (Restaurant Dolce Vita) B-dul M. Eminescu nr. 41 Tel: 0755560185 DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 16.06.2018

BARMAN 513201 2 SC ON-X SRL B-dul M. Eminescu nr. 48 Tel: 0743490448 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 14.06.2018

BARMAN 513201 1 SC SPRING SRL Calea Nationala Nr. 64 Tel. 0745689544 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 29.06.2018

BARMAN 513201 1 SC WELCOME ROYAL SRL Str. Viilor nr. 3A Tel: 0744111008 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.08.2018

COSMETICIAN 514201 2 SC LIDER CONSULTING EXPERT SRL; C. Nationala nr. 99 Tel: 0231/516666 STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 12.06.2018

MANICHIURIST 514202 2 SC LIDER CONSULTING EXPERT SRL; C. Nationala nr. 99 Tel: 0231/516666 STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 12.06.2018

GOSPODAR 515201 1 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 36; Str. Garii nr.2 Tel: 0231/515136 STUDII: 8 clase DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

ÎNGRIJITOR CLADIRI 515301 1 COLEGIUL NATIONAL”MIHAI EMINESCU” BOTOSANI Str. Octav Onicescu nr. 7 Tel: 0231/584015 STUDII: generale/medii;SALARIU:2074 lei DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi CONCURS: 25.06.2018;VECHIME: 3 ani VALABILITATE oferta: 25.06.2018

VANZATOR 522101 1 SC ELYPATISIM MOLDOVA SRL; Str. Primaverii nr. 12 Tel: 0745906830 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

VANZATOR 522101 1 SC LEOLA COM SRL Str. P. Tineretului nr. 13 Tel: 0231/529204 SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 20.06.2018

VANZATOR 522101 1 II VIZITEU DAN Str. Adrian Adamiu nr. 3 Tel: 0745705851 STUDII: min. 10 clase DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 05.08.2018

LUCRATOR COMERCIAL 522303 1 SC KAUFLAND ROMANIA SCS B-dul M. Eminescu nr. 4 Tel: 0372098304 E-mail: recrutare@kaufland.ro STUDII: liceu Valabilitate oferta: 18.06.2018 Mod solutionare oferta: CV

LUCRATOR COMERCIAL 522303 6 SC OVISIM IMPEX SRL Str: I.C. Bratianu nr. 61 Tel. 0231/510160 STUDII: medii; SALARIU: 1960 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 20.06.2018

LUCRATOR COMERCIAL 522303 1 SC OPTIM GESALCOM SRL Str. P.Tineretului nr. 27 Tel:0766224688 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2017

CASIER 523003 1 SC NOVA APA SERV SA Str. Octav Bancila nr. 3 Tel: 0374/106800 Pt. Botosani ;VECHIME: min. 3 ani; STUDII: liceu; SALARIU:1900leiCONCURS: 21.06.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi Data limita depunere dosare: 14.06.2018 VALABILITATE oferta: 14.06.2018

FASONATOR MECANIC (CHERESTEA) 621003 1 DIRECTIA SILVICA BOTOSANI Str. Pacea nr. 47 Tel: 0231/512882 Pt. Flamanzi; SALARIU: 2167 lei; CONCURS: 21.06.2018 DURATA incadrarii:nedeterminata – 8 ore/zi Data limita depunere dosare: 20.06.2018 Valabilitate oferta: 20.06.2018

ZIDAR 711203 22 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,CLUJ,NEAMT, TIMISOARA, VASLUI STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

ZIDAR PIETRAR 711203 10 SC RTB FUNDS CONSULTING SRL; C. Nationala nr. 144 Tel: 0743838878 STUDII: profesionale;SALARIU: 2100lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

ZIDAR 711203 18 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Str. I. Pillat nr. 18 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,CLUJ,NEAMT, TIMISOARA, VASLUI STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

ZIDAR 711203 4 SC COSMINVEST CONSULTING SRL ;Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, ONESTI,TG. OCNA,MOINESTI STUDII: medii; VECHIME:3-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

ZIDAR 711205 9 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 04.07.2018

ZIDAR 711205 5 SC ABC CON INTERNATIONAL SRL; C. Nationala nr. 233 Tel: 0749772957 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2017

ZIDAR 711205 13 SC TOTAL INVEST GRUP SRL Str. I. Pillat nr. 9 Tel: 0733021913;0231/533029 Cu detasare in Germania;VECHIME: 1 an Experienta in constructii DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

ZIDAR 711205 10 SC DIOCONSTRUCT SRL Str. I. Pillat nr. 9 Tel: 0231/533028 SALARIU: 1950 lei DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 14.06.2018

ZIDAR 711205 3 SC MODERN AVANTAJ EURODESIGN SRL Str. Petru Rares nr. 55 Tel:0748661824 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

FIERAR BETONIST 711402 4 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 04.07.2018

FIERAR-BETONIST 711402 10 SC RTB FUNDS CONSULTING SRL; C. Nationala nr. 144 Tel: 0743838878 STUDII: profesionale;SALARIU: 2100lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

FIERAR-BETONIST 711402 20 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,CLUJ,NEAMT, TIMISOARA, VASLUI STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

FIERAR-BETONIST 711402 5 SC ABC CON INTERNATIONAL SRL; C. Nationala nr. 233 Tel: 0749772957 SALARIU: 2000lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.06.2018 Se poate asigura cazare in spatiile societatii

FIERAR BETONIST 711402 5 SC DIOCONSTRUCT SRL Str. I. Pillat nr. 9 Tel: 0231/533028 SALARIU: 1950 lei DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 14.06.2018

FIERAR-BETONIST 711402 18 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Str. I. Pillat nr. 18 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,CLUJ,NEAMT, TIMISOARA, VASLUI STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

FIERAR BETONIST 711402 10 SC TOTAL INVEST GRUP SRL Str. I. Pillat nr. 9 Tel: 0733021913;0231/533029 Cu detasare in Germania;VECHIME: 2 ani Experienta in constructii DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

FIERAR-BETONIST 711402 6 SC COSMINVEST CONSULTING SRL ;Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, ONESTI,TG. OCNA,MOINESTI STUDII: medii; VECHIME:3-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

DULGHER 711501 36 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,CLUJ,NEAMT, TIMISOARA, VASLUI STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

DULGHER 711501 10 SC RTB FUNDS CONSULTING SRL; C. Nationala nr. 144 Tel: 0743838878 STUDII: profesionale;SALARIU: 2100lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

DULGHER 711501 12 SC TOTAL INVEST GRUP SRL Str. I. Pillat nr. 9 Tel: 0733021913;0231/533029 Cu detasare in Germania;VECHIME: 1 an Experienta in constructii DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

DULGHER 711501 5 SC ABC CON INTERNATIONAL SRL; C. Nationala nr. 233 Tel: 0749772957 SALARIU: 2000lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.06.2018 Se poate asigura cazare in spatiile societatii

DULGHER 711501 9 SC KENSA INDUSTRI GROUP SRL; Hudum Tel: 0742061203 Calificare DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.06.2018

DULGHER 711501 10 SC DIOCONSTRUCT SRL Str. I. Pillat nr. 9 Tel: 0231/533028 SALARIU: 1950 lei DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 14.06.2018

DULGHER 711501 3 SC MODERN AVANTAJ EURODESIGN SRL Str. Petru Rares nr. 55 Tel:0748661824 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

DULGHER 711501 22 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Str. I. Pillat nr. 18 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,CLUJ,NEAMT, TIMISOARA, VASLUI STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

DULGHER 711501 6 SC COSMINVEST CONSULTING SRL ;Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, ONESTI,TG. OCNA,MOINESTI STUDII: medii; VECHIME:3-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

DULGHER 711502 9 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 04.07.2018

DULGHER 711502 1 A.N. APELE ROMANE;SISTEM GOSPODARIRE A APELOR BT Str. N. Iorga nr. 37 Tel: 0231/584064 Pt. Oroftiana-Suharau DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 13.06.2018

FAIANTAR 712201 6 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 04.07.2018

FAIANTAR 712201 10 SC RTB FUNDS CONSULTING SRL; C. Nationala nr. 144 Tel: 0743838878 STUDII: profesionale;SALARIU: 2100lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

MOZAICAR 712203 14 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,CLUJ,NEAMT, TIMISOARA, VASLUI STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

MOZAICAR 712203 5 SC ABC CON INTERNATIONAL SRL; C. Nationala nr. 233 Tel: 0749772957 SALARIU: 2000lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.06.2018 Se poate asigura cazare in spatiile societatii

MOZAICAR 712203 12 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Str. I. Pillat nr. 18 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,CLUJ,NEAMT, TIMISOARA, VASLUI STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

IZOLATOR HIDROFUG 712403 1 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

IZOLATOR HIDROFUG 712403 2 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Str. I. Pillat nr. 18 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON 712406 6 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 04.07.2018

MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON 712406 10 SC RTB FUNDS CONSULTING SRL; C. Nationala nr. 144 Tel: 0743838878 STUDII: profesionale;SALARIU: 2100lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 712609 8 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,CLUJ,NEAMT, TIMISOARA, VASLUI STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 712609 3 SC NANOGAZ SRL Iasi; Tel: 0744519877 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI Str. Ion Creanga nr. 8-10 VECHIME: 1 an DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.06.2018

INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 712609 12 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Str. I. Pillat nr. 18 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,CLUJ,NEAMT, TIMISOARA, VASLUI STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 1900 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 712609 1 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: calificare DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE 712612 2 SC DUFEL CON SRL Al. Maxim Gorki nr. 14;sc.A;ap.3 Tel:0745491757 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 07.09.2018

FRIGORIFERIST (FRIGOTEHNIST) 712701 1 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: calificare DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

ZUGRAV 713102 10 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 04.07.2018

ZUGRAV 713102 5 SC ABC CON INTERNATIONAL SRL; C. Nationala nr. 233 Tel: 0749772957 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2017

ZUGRAV 713102 18 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,CLUJ,NEAMT, TIMISOARA, VASLUI STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

ZUGRAV 713102 10 SC RTB FUNDS CONSULTING SRL; C. Nationala nr. 144 Tel: 0743838878 STUDII: profesionale;SALARIU: 2100lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

ZUGRAV 713102 16 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Str. I. Pillat nr. 18 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,CLUJ,NEAMT, TIMISOARA, VASLUI STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

ZUGRAV 713102 3 SC DUFEL CON SRL Al. Maxim Gorki nr. 14;sc.A;ap.3 Tel:0745491757 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 07.09.2018

TURNATOR FORMATOR 721112 10 SC MECANEX SA Manolesti Deal nr. 29 A Tel: 0742111144 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

TURNATOR FORMATOR 721112 2 SC UPSS SA Str. Eternitatii nr. 2 Tel: 0231/516880 DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

SUDOR CU ARC ELECTRIC 721206 3 SC LIRA INST SRL Catamarasti Deal nr. 476 Tel.0748072227 DURATA incadrarii:nedeterminata:8ore/zi VALABILITATE oferta: 19.06.2018

SUDOR 721208 1 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 18.07.2018

SUDOR 721208 1 SC NANOGAZ SRL Iasi; Tel: 0744519877 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI Str. Ion Creanga nr. 8-10 VECHIME: 1 an DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.06.2018

SUDOR 721208 1 SC UPSS SA Str. Eternitatii nr. 2 Tel: 0231/516880 DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

LACATUS CONSTRUCTII METALICE 721407 2 SC DUFEL CON SRL Al. Maxim Gorki nr. 14;sc.A;ap.3 Tel:0745491757 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 07.09.2018

LACATUS MECANIC 721410 10 SC MECANEX SA Manolesti Deal nr. 29 A Tel: 0742111144 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

LACATUS-MONTATOR 721411 3 SC LIRA INST SRL Catamarasti Deal nr. 476 Tel.0748072227 DURATA incadrarii:nedeterminata:8ore/zi VALABILITATE oferta: 19.06.2018

LACATUS-MONTATOR 721411 2 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 18.07.2018

CONSTRUCTOR-MONT. DE STRUCT. METALICE 721421 4 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 04.07.2018

FREZOR UNIVERSAL 722408 1 SC UPSS SA Str. Eternitatii nr. 2 Tel: 0231/516880 DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

FREZOR UNIVERSAL 722408 10 SC MECANEX SA Manolesti Deal nr. 29 A Tel: 0742111144 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

STRUNGAR UNIVERSAL 722413 9 SC MECANEX SA Manolesti Deal nr. 29 A Tel: 0742111144 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

STRUNGAR 722413 2 SC UPSS SA Str. Eternitatii nr. 2 Tel: 0231/516880 DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

STRUNGAR LA STRUNG CARUSEL 722421 1 SC UPSS SA Str. Eternitatii nr. 2 Tel: 0231/516880 DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

MECANIC AUTO 723103 1 SC IANYROUTE SRL C. Nationala nr. 144 Tel: 0752335641 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

MECANIC AUTO 723103 1 SC NOVA APA SERV SA Str. Octav Bancila nr. 3 Tel: 0374/106800 Pt. Botosani ;VECHIME: min. 2 ani; STUDII: medii profil mecanic SALARIU:1900lei CONCURS: 21.06.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi Data limita depunere dosare: 14.06.2018 VALABILITATE oferta: 14.06.2018

MECANIC UTILAJ 723302 2 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 24.08.2018

MECANIC UTILAJ 723302 2 A.N. APELE ROMANE;SISTEM GOSPODARIRE A APELOR BT Str. N. Iorga nr. 37 Tel: 0231/584064 Pt. Botosani; VECHIME: 2 ani DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 13.06.2018

MECANIC UTILAJ 723302 1 SC NOVA APA SERV SA Str. Octav Bancila nr. 3 Tel: 0374/106800 Pt. Botosani ;VECHIME: min. 3 ani; STUDII: medii profil mecanic, permis B,CE SALARIU:1900lei CONCURS: 21.06.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi Data limita depunere dosare: 14.06.2018 VALABILITATE oferta: 14.06.2018

ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 741101 1 SC LIRA INST SRL Catamarasti Deal nr. 476 Tel.0748072227 DURATA incadrarii:nedeterminata:8ore/zi VALABILITATE oferta: 19.06.2018

ELECTRICIAN, AUTOMATIST 741101 8 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,CLUJ,NEAMT, TIMISOARA, VASLUI STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 741101 5 SC DIOCONSTRUCT SRL Str. I. Pillat nr. 9 Tel: 0231/533028 SALARIU: 1950 lei DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 14.06.2018

ELECTRICIAN, AUTOMATIST 741101 10 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Str. I. Pillat nr. 18 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,CLUJ,NEAMT, TIMISOARA, VASLUI STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 741307 2 SC MECANEX SA Manolesti Deal nr. 29 A Tel: 0742111144 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

AUTOMATIST 742201 1 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: medii/superioare DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

CIONTOLITOR TRANSATOR CARNE 751102 4 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: calificare DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

PATISER 751203 1 SC ELYPATISIM MOLDOVA SRL; Str. Primaverii nr. 12 Tel: 0745906830 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

TÂMPLAR UNIVERSAL 752201 2 SC DIZAIN SRL FRUMUSICA Tel: 0231/554171; 0740818324 SALARIU: 2500 lei+cazare;VECHIME: 2 ani DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 13.06.2018

TAMPLAR UNIVERSAL 752201 10 SC LUCA DAMILANO SRL Str. Mobilei nr. 1 Tel: 0231/531410 STUDII: profesionale;SALARIU:2000lei+TM DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi Valabilitate oferta: 29.06.2018

CROITOR-CONFECTIONER ÎMBRACAMINTE, DUPA COMANDA 753201 1 SC DEMARCO SRL Str. Peco nr. 10,magazia 2 Tel:0740225156 Experienta;transp. + BM DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

CROITOR -CONFECTIONER IMBRAC. DUPA COMANDA 753201 10 SC BIG CONF SRL C. Nationala nr 1 Tel. 0746261893 VECHIME: min. 1 an DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi SALARIU:1900 lei+ tichete de masa VALABILITATE oferta: 24.06.2018

CONTROLOR CALITATE 754301 2 SC BIG CONF SRL C. Nationala nr 1 Tel. 0746261893 STUDII: medii ;SALARIU:1900 lei+ab.tramv DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 24.06.2018

CONTROLOR CALITATE 754301 1 SC GT COMPANY SRL C. Nationala nr. 30; Tel. 0231/534833 Email ru.gtcompanyyahoo.com VECHIME- 2 ani; calificare DURATA incadrarii:nedeterminata : 8ore/zi SALARIU:1900 lei+ transp.+ tichete de masa VALABILITATE oferta: 20.08.2018

OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 38 SC SERCONF SA Str. Independentei nr.2 Tel. 0231/518005 STUDII: medii/gimnaziale + calificare SALARIU: 1920/1980 + TM VECHIME: minim 6 luni sau absolventi DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 5 SC VIZITEU SRL Str. Victoriei nr. 20 Tel:0745594533 Experienta; SALARIU:1910 lei+TM DURATA incadrarii:nedeterminata-8 ore/zi VALABILITATE oferta: 22.07.2018

OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 5 SC DEMARCO SRL Str. Peco nr. 10,magazia 2 Tel:0740225156 Experienta;transp. + BM DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 20 SC FORMENS SRL C. Nationala nr. 4 Tel. 0231/506412 STUDII: calificare DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi SALARIU:1900lei + tichete de masa+transp. VALABILITATE oferta: 15.06.2018

OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 4 SC KARLAGI NEW CONCEPT SRL C. Nationala nr. 144 Tel:0743220042 Experienta;SALARIU:1900lei+TM DURATA incadrarii:nedeterminata-8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.09.2018

OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 9 SC SUMMER CONF SRL Calea Nationala 30C Tel. 0231/530395 SALARIU: 1900 lei +TM+transport DURATA incadrarii: nedeterminata : 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 10 SC DUE ELLE CONF SRL Str. Victoriei nr.20 Tel: 0331710280 E-mail: duelleconf@yahoo.com Experienta Se asigura tichete masa+transport DURATA incadrarii: nedeterminata – 8ore/zi VALABILITATE oferta: 31.08.2018

OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 17 SC GT COMPANY SRL C. Nationala nr. 30; Tel. 0231/534833 Email ru.gtcompanyyahoo.com VECHIME- 1 an; calificare DURATA incadrarii:nedeterminata : 8ore/zi SALARIU:1900 lei+ transp.+ tichete de masa VALABILITATE oferta: 20.08.2018

SPANUITOR CONFECTII 815308 2 SC GT COMPANY SRL C. Nationala nr. 30; Tel. 0231/534833 Email ru.gtcompanyyahoo.com VECHIME- 1 an DURATA incadrarii:nedeterminata : 8ore/zi SALARIU:1900 lei+ transp.+ tichete de masa VALABILITATE oferta: 20.08.2018

SPANUITOR CONFECTII 815308 2 SC VIZITEU SRL Str.Victoriei nr. 20 Tel. 0745594533 Experienta DURATA incadrarii:nedeterminata : 8ore/zi SALARIU:1900 lei+ tichete de masa VALABILITATE oferta: 05.12.2018

TAIETOR CONFECTII 815309 2 SC BIG CONF SRL C. Nationala nr 1 Tel. 0746261893 STUDII: medii ;Experienta SALARIU:1900 lei+ab.tramv DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 24.06.2018

OPERATOR LA FABRICAREA MEZELURILOR 816007 3 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: profes/liceale DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

OPERATOR LA MASINA DE ETICHETAT 818302 4 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: liceale DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

CONFECTIONER asamblor articole textile 821908 20 SC RAPSODIA CONF SRL Str. Independentei nr. 4 Tel. 0231/511427 STUDII: calificare; VECHIME: 1 an SALARIU: de la 1900 lei +TM DURATA incadrarii: nedeterminata : 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 01.08.2018

SOFER 832201 1 SC SPRING SRL Calea Nationala Nr. 64 Tel. 0745689544 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 29.06.2018

SOFER 832201 1 SC LEOLA COM SRL Str. P. Tineretului nr. 13 Tel: 0231/529204 STUDII: medii; SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 20.06.2018

SOFER 832201 1 COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA; Bucuresti Tel: 0232/242942 Pt. Botosani; STUDII: inv. obligatoriu CONCURS: 13.06.2018 DURATA incadrarii: determinata: 8 ore/zi

SOFER 833201 3 SC ELMAR COM SRL Trusesti; Tel: 0744503852 Atestat marfa+card;SALARIU: 2500lei/net DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 13.06.2018

SOFER AUTOCAMION/ MASINA DE MARE TONAJ 833201 4 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, IASI STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

SOFER AUTOCAMION/ MASINA DE MARE TONAJ 833201 8 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Str. I. Pillat nr. 18 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

SOFER AUTOCAMION/ MASINA DE MARE TONAJ 833201 1 SC YU BY SRL Str. Independentei nr. 9 Tel: 0752281755 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 14.06.2018

TRACTORIST 834101 1 DIRECTIA SILVICA BOTOSANI Str. Pacea nr. 47 Tel: 0231/512882 Pt. Darabani; SALARIU: 2325 lei; CONCURS: 21.06.2018 DURATA incadrarii:nedeterminata – 8 ore/zi Data limita depunere dosare: 20.06.2018 Valabilitate oferta: 20.06.2018

SOFER AUTOCAMION/ MASINA DE MARE TONAJ 834101 1 SC AGRI PE SRL Frumusica; Tel: 0735007170 Experienta; SALARIU: 2500 lei + TM DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 06.07.2018

MECANIC UTILAJ 834203 8 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, VASLUI STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

MECANIC UTILAJ 834203 8 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Str. I. Pillat nr. 18 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, GALATI STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

MACARAGIU 834301 2 SC TOTAL INVEST GRUP SRL Str. I. Pillat nr. 9 Tel: 0733021913;0231/533029 Cu detasare in Germania;VECHIME: 1 an Experienta in constructii DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

MACARAGIU 834301 2 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

MACARAGIU 834301 3 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Str. I. Pillat nr. 18 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

STIVUITORIST 834403 1 SC OVISIM IMPEX SRL Str: I.C. Bratianu nr. 61 Tel. 0231/510160 STUDII: medii; SALARIU: 2300 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 20.06.2018

SPALATOR VITRINE SI GEAMURI 912301 1 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: min. 8 clase DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 921302 1 SC RAF TRIUMF DOMENIU SRL Str. Victoriei nr. 3 Tel: 0755370362 Pt. Zaicesti; STUDII: min. 8 clase DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 23.06.2018 Se asigura cazare +masa

MUNCITOR NEC. LA DEM. CLAD. CAPT. ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA 931301 64 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,CLUJ,NEAMT, TIMISOARA, VASLUI STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 1900 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

MUNCITOR NEC. LA DEM. CLAD. CAPT. ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA 931301 3 SC ABC CON INTERNATIONAL SRL; C. Nationala nr. 233 Tel: 0749772957 SALARIU: 1900lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.06.2018 Se poate asigura cazare in spatiile societatii

MUNCITOR NEC. LA DEM. CLAD. CAPT. ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA 931301 10 SC KENSA INDUSTRI GROUP SRL; Hudum Tel: 0742061203 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

MUNCITOR NEC. LA DEM. CLAD. CAPT. ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA 931301 4 SC MODERN AVANTAJ EURODESIGN SRL Str. Petru Rares nr. 55 Tel:0748661824 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

MUNCITOR NEC. LA DEM. CLAD. CAPT. ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA 931301 48 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Str. I. Pillat nr. 18 Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,CLUJ,NEAMT, TIMISOARA, VASLUI STUDII: medii; VECHIME:1-10 ani SALARIU: 1900 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

MUNCITOR NEC. LA DEM. CLAD. CAPT. ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA 931301 12 SC COSMINVEST CONSULTING SRL ;Tel:0728108840;0231/515108 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, ONESTI,TG. OCNA,MOINESTI STUDII: medii; VECHIME:3-10 ani SALARIU: 1900 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

MUNCITOR NEC. LA DEM. CLAD. CAPT. ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA 931301 2 SC DUFEL CON SRL Al. Maxim Gorki nr. 14;sc.A;ap.3 Tel:0745491757 STUDII: min. 8 clase DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 07.09.2018

MUNCITOR NEC. LA AMB. PROD. SOLIDE SI SEMISOLIDE 932904 9 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: min. 8 clase;SALARIU:3047 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

MUNCITOR NECALIFICAT in ind. confectiilor 932905 4 SC RAPSODIA CONF SRL Str. Independentei nr. 4 Tel. 0231/511427 STUDII: medii + experienta in confectii SALARIU: de la 1900 lei +TM DURATA incadrarii: nedeterminata : 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 01.08.2018

MUNCITOR NECALIFICAT in ind. confectiilor 932905 10 SC DUE ELLE CONF SRL Str. Victoriei nr.20 Tel: 0331710280 E-mail: duelleconf@yahoo.com Experienta 3 ani Se asigura tichete masa+transport DURATA incadrarii: nedeterminata – 8ore/zi VALABILITATE oferta: 31.08.2018

MUNCITOR NECALIFICAT in ind. confectiilor 932905 10 SC BIG CONF SRL C. Nationala nr 1 Tel. 0746261893 DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi SALARIU:1900 lei+ tichete de masa VALABILITATE oferta: 24.06.2018

MUNCITOR NECALIFICAT in ind. confectiilor 932905 18 SC GT COMPANY SRL C. Nationala nr. 30; Tel. 0231/534833 Email ru.gtcompanyyahoo.com VECHIME- 1 an; calificare DURATA incadrarii:nedeterminata : 8ore/zi SALARIU:1900 lei+ transp.+ tichete de masa VALABILITATE oferta: 20.08.2018

MUNCITOR NEC. LA ASAMBLAREA, MONT. PIESELOR 932906 1 SC DIZAIN SRL FRUMUSICA Tel: 0231/554171; 0740818324 SALARIU: 2100 lei+cazare;VECHIME: 1an DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 13.06.2018

MUNCITOR NEC. LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 932906 25 SC LUCA DAMILANO SRL Str. Mobilei nr. 1 Tel: 0231/531410 STUDII: generale;SALARIU:1900lei+TM DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi Valabilitate oferta: 29.06.2018

MANIPULANT MARFURI 933303 5 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: min. 8 clase;SALARIU:3047 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

AJUTOR BUCATAR 941101 1 SC SPRING SRL Calea Nationala Nr. 64 Tel. 0745689544 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 29.06.2018

AJUTOR BUCATAR 941101 2 SC CONDRFAST SERVICII SRL C. Nationala nr. 69(fast-food Mariuca)Tel: 0745975261 DURATA incadrarii:nedeterminata:/ 8ore/zi SALAR:1900 lei+bonus vanzari; VALABILITATE oferta: 30.08.2018

LUCRATOR BUCATARIE (SPALAT.VASE MARI) 941201 2 SC TRANS EXPRES SRL Str. Primaverii nr. 33 Tel: 0231/584206 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 03.07.2018

LUCRATOR BUCATARIE (SPALAT.VASE MARI) 941201 4 SC ON-X SRL B-dul M. Eminescu nr. 48 Tel: 0743490448 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 14.06.2018

LUCRATOR BUCATARIE (SPALAT.VASE MARI) 941201 1 SC DADIS CORALI SRL Aleea Ciresului nr. 10E Tel: 0744613626 STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 20.06.2018