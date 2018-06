LOCAL: Victorie de peste 16 milioane de lei a municipalităţii botoşănene

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Primăria Botoșani a repurtat o victorie importantă la Înalta Curte de Casație si Justiție. Municipalitatea urmează să primească de la bugetul de stat 16,165 de milioane de lei, reprezentând contravaloarea corecţiei aplicate pe proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani Botoșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”.

Procesul a început în mai 2015 la Curtea de Apel Suceava, iar o primă victorie a fost înregistrată pe 17 noiembrie 2015 când magistraţii suceveni au dat câştig de cauză Primăriei Botoşani. Ulterior, sentinţa a fost atacată de Ministerul Fondurilor Europene la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Săptămâna trecută, pe 6 iunie, Curtea Supremă a dat din nou câştig de cauză primăriei, respingând ca nefondat recursul Ministerului Fondurilor Europene. Întrucât sentinţa este definitivă, Ministerul Fondurilor Europene este obligat să întocmească Nota de suportare de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare în valoare de 16.165.397,35 lei, după care Ministerul Finanţelor va trebui să vireze suma aferentă în contul primăriei.

„Undeva prin 2014 - 2015 când clar eram ținta tuturor lucrurilor rele care s-ar fi întâmplat în municipiul Botoşani, eram penalul de serviciu. Aveam nu știu câte dosare. Nimeni nu a mai spus de atunci că în momentul de față am șapte clasări pe acele dosare existente sau nu, iar eu am avut puterea să spun că aceste lucruri le va rezolva justiția din România. Au uitat colegii de atunci din primărie şi PSD-ul să spună că de fapt la sfârşitul anului 2015 noi am câştigat la Curtea de Apel acea sumă pentru că era mai important să aibă în campania electorală în cine da”, a declarat astăzi Cătălin Flutur, primarul municipiului. Oficialul a reamintit că la momentul aplicării corecţiei se spunea că vinovatul era el şi viceprimarul Cătălin Alexa.

Potrivit edilului, banii obţinuţi în instanţă sunt foarte importanţi pentru municipalitate şi vor putea fi folosiţi pentru diferite investiţii în oraş. „Nu știu dacă statul român poată să înapoieze celor acuzați și partea de sănătate, demnitate, onoare”, a concluzionat Cătălin Flutur