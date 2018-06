SPORT: Florin Plamada s-a despartit de FC Botosani!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Fundșul central Florin Plămadă s-a despărțit de FC Botoșani. Deși a fost dorit în continuare la echipă și i s-a propus un nou contract valabil pe doi ani, Florin Plămadă a declinat oferta FC Botoșani. Aflat la final de contract cu gruparea locală, apărătorul central a considerat că după o perioadă în care s-a aflat sub contract cinci ani cu FC Botoșani are nevoie de o schimbare majoră în cariera sa.

„Inițial am acceptat să rămân. Ne-am înțeles pentru încă un contract pe doi ani însă am stat mai bine și m-am gândit și am decis că este momentul să fac o schimbare majoră în cariera mea”, a declarat Florin Plămadă.

Astfel, după Bogdan Ungurușan, Răzvan Tincu, Stelian Cucu, Nicolae Mușat, Olimpiu Moruțan, Mircea Axente, Bojan Golubovic și Florin Acsinte devine al noulea jucător de care FC Botoşani s-a despărţit în această vară.