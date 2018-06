NATIONAL: Adolescenti dintr-o comuna din judetul Olt, ridicati intr-un dosar de pornografie infantila

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Mai mulţi adolescenţi din comuna olteană Văleni au fost ridicaţi, marţi dimineaţa, de ofiţerii de crimă organizată şi de procurorii DIICOT Olt, într-un dosar de pornografie infantilă.

Surse apropiate anchetei au declarat, marţi, că un tânăr, absolvent al şcolii profesionale din localitate, ar fi pus doi băieţi mai mici decât el să întreţină raporturi sexuale, ar fi filmat scenele şi le-ar fi distribuit prin intermediul reţelelor de socializare.

Primarul comunei Văleni, Ion Şofaru, a confirmat faptul că, marţi dimineaţă, mascaţii au venit în localitate şi au ridicat mai mulţi adolescenţi pentru declaraţii.

„Înţeleg că este vorba despre doi copii care au făcut prostii, s-au filmat, şi au pus pe internet. Asta am auzit şi eu de dimineaţă. Nu-i cunosc pe protagonişti, am rămas şi eu surprins. Sunt din satul Mândra. De dimineaţă, la ora 5.00, maşini de mascaţi au venit la Văleni şi am înţeles că au fost ridicaţi mai mulţi copii, pentru declaraţii. Nu ştiu care sunt protagoniştii, dar se pare că unul dintre ei ar fi terminat şcoala profesională în Văleni, iar ceilalţi sunt până în clasa a VIII-a”, a afirmat Şofaru.

Adolescenţii sunt audiaţi de procurori.