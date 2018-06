SPORT: Morutan se si vede titular in echipa lui Dica

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Olimpiu Moruțan, transferat de FCSB de la FC Botoșani a fost singura noutate la reunirea lotului roș-albaștrilor.

Fostul decar al lui Costel Enache s-a artat extrem de încrezător în șansele pe care le are la FCSB și a dat asigurări că se va impune în echipa lui Nicolae Dică în ciuda concurenţei puternice.

Mijlocaşul adus de la Botoşani nu a apucat încă să discute cu tehnicianul Nicolae Dică, dar spune că a fost primit foarte bine de colegi şi ştie ce are de făcut pentru a deveni titular.

„Mă bucur că am ajuns cu bine aici. M-au primit foarte bine şi mă bucur pentru treaba asta. Sper să facem un campionat foarte bun anul acesta. Pentru mine e o motivaţie să ne batem la titlu. Planurile mele personale sunt să ajut echipa la fiecare meci. Cu multă muncă şi cu mult antrenament în fiecare zi, eu zic ca pot să joc şi titular. Sper să fie ok. Şi aţi văzut şi anul acesta care a fost, au fost un grup foarte unit şi s-au bătut la campionat până în ultima etapă. Încă nu am vorbit cu Dică, o să ne vedem şi o să vorbim. Nu vreau să mă gândesc că alţi jucători nu au confirmat la FCSB. Eu vreau să îmi fac drumul meu. Eu ştiu ce am de făcut şi sper să reuşesc. Domnul patron are tot dreptul să vorbească despre noi. Pintilii m-a salutat şi a spus să dau tot ce am mai bun pentru această echipă”, a decarat Olimpiu Moruţan la reunirea echipei.