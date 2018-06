LOCAL: Ajutoare sociale de urgenţă înmânate unor familii

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Zece familii sau persoane singure din Dorohoi şi Lozna au primi ajutoare sociale de urgenţă din cauza situaţiei dificile din punct de vedere financiar în care se află. Acestea au fost înmânate marţi, de către prefectul judeţului Dan Şlincu, directorul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS), Sebastian Tocariu şi primarul municipiului Dorohoi, Dorin Alexandrescu. Potrivit directorului AJPIS, dat fiind că nouă dintre beneficiari erau din municipiul Dorohoi şi o familie din comuna Lozna, s-a ales ca loc în care să se distribuie aceste ajutoare sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dorohoi. „Cuantumul ajutoarelor variază între 2.500 şi 4.000 de lei şi vor ajunge la familii cu risc crescut de excluziune socială sau unor cazuri medicale deosebit de grave, cum este cazul familiei din Lozna. Alte patru ajutoare de urgenţă vor fi distribuite în municipiul Botoşani, unul dintre beneficiari fiind familia al cărei apartament a ars în iarnă şi care va beneficia de 6.000 de lei”, a spus Sebastian Tocariu.Primarul Dorin Alexandrescu îi cunoştea pe beneficiari, dat fiind că anchetele sociale au fost efectuate de către specialiştii Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei.

„Noi am transmis documentaţiile la Instituţia Prefectului, de acolo au plecat la Ministerul Muncii şi mulţumesc tuturor pentru colaborare şi pentru faptul că am găsit înţelegere în a-i ajuta pe oameni”, a susţinut Dorin Alexandrescu.Prefectul Dan Şlincu le-a transmis beneficiarilor ajutoarelor sociale că, deşi sumele primite nu vor rezolva integral problemele cu care se confruntă, măcar vor fi un plus. „Este o acţiune a Guvernului. Banii nu sunt foarte mulţi dar sper să vă fie de folos. Eu vreau însă să vă asigur că Instituţia Prefectului este alături de dumneavoastră şi dacă vă putem sprijini cu ceva, puteţi să contaţi pe noi”, a spus Dan Şlincu.

Valoarea totală a ajutoarelor sociale de urgenţă achitate de Guvern este de 49.500 de lei.