LOCAL: Cosmin Andrei - Pentru şedinţă de îndată trebuie lucruri cu adevărat urgente

Cosmin Andrei, viceprimarul municipiului, nu vede nicio problemă în faptul că aleşii locali PSD au lipsit de la şedinţa de astăzi a Consiliului Municipal. Mai mult, edilul care s-a aflat în primărie la ora şedinţei, însă a stat la el în birou, a făcut trimitere la adresa primită de la Prefectură. "Motivul convocării acestei şedinţe de îndată au fost două, prelungirea liniei de credit şi revocarea hotărârii pe care am dat-o cu numirea administratorilor provizorii. Avem o adresă de la Prefectură prin care ni se sugerează să revocăm hotărârea anterioară din mai multe motive. Primul motiv este invocarea lipsei de urgenţă pentru convocarea şedinţei de îndată. Cu alte cuvinte, nu a fost forţă majoră şi maximă urgenţă atunci când am numit CA la Urban Serv, iar astăzi trebuia să revocăm această hotărâre în aceeaşi formă de întâlnire, într-o şedinţă de îndată. Nici astăzi nu am fi putut justifica forţa majoră şi maxima urgenţă. Noi am depus ieri la CL o convocare de şedinţă extraordinară. Avem şedinţă de consiliu pe 18 iunie, în care am introdus şi proiectul vizând prelungirea liniei de creditare pe care a solicitat-o Urban Serv, pentru că, în urma discuţiilor cu directorul societăţii, am convenit că putem face acest lucru, nefiind tardiv pe data de 18. Am avut discuţii ieri cu domnul director, am convenit şi am introdus pe ordinea de zi inclusiv proiectul cu prelungirea liniei de credit, a discutat cu banca. Forţa majoră şi maxima urgenţă sunt definite în lege şi se referă la calamităţi, conflicte armate şi alte asemenea, iar legiuitorul, când a discutat despre formele de constituire ale consiliului local, s-a referit la şedinţa de îndată, extraordinară şi ordinară, iar pentru şedinţa de îndată trebuie lucruri cu adevărat urgente”, a declarat Cosmin Andrei, viceprimarul municipiului.

Edilul a dat asigurări că Urban Serv nu se află în blocaj. „Vom ridica gunoiul în continuare, vă garantez acest lucru”, a concluzionat Cosmin Andrei.