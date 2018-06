LOCAL: Maşini distruse la beţie

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un şofer care a urcat beat la volan a provocat un accident rutier soldat cu pagube. S-a întâmplat aseară, în jurul orei 17, pe un drum sătesc din Roşiori (com. Răchiţi), când un bărbat în vârstă de 43 de ani, aflat la volanul unui autoturism,pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, iar maşina s-a izbit într-un autoturism parcat pe acelaşi sens de mers. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultând valoarea de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Bărbatul este cercetat acum sub aspectul comiterii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.