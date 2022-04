Personalul angajat în pandemie rămâne în sistem, dar dacă se găsesc şi bani pentru salarii

Angajaţii din Sănătate, care au intrat în sistem în perioada Pandemiei, au primit o veste bună în acest început de săptămână.

Potrivit preşedintelui Klaus Iohannis, aceştia pot rămâne în unităţile sanitare pe postul ocupat, după ce vor da un examen, mai mult sau mai puţin formal. Chiar şi aşa, însă, nimeni încă nu ştie care vor fi exact condiţiile pentru aceste examene.

Problema cea mai mare nu este însă că nu sunt norme de aplicare, ci banii pentru salariile acestor angajaţi. Asta pentru că până acum fodurile pentru plata angajaţilor pe perioadă determinată veneau prin ministerul sănătăţii, din bani europeni. De acum, însă, aceste salarii vor trebui plătite din bugetele unităţilor sanitare, care nu au prevăzut acest efort financiar când au făcut bugetele pe acest an. Spre exemplu, efortul bugetar la Spitalul Judeţean ar fi de peste două milioane de lei lunar. Acum se caută soluţii ca măcar până în toamna acestui an salariie acestora să fie în continuare plătite dintr-un buget de stat. „Deocamdată cert este că se prelungește contractul pe perioadă determinată până la 90 de zile, cu acordul salariatului. În 30 de zile Ministerul Sănătăţii va elabora norme metodologie pentru organizarea examenelor”, a precizat economista Doina Caba (foto), managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă, care are şi cei mai mulţi angajaţi în această categorie, peste 230.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Legea creează posibilitatea ca personalul din unităţile sanitare cu paturi, serviciile de ambulanţă, direcţiile de sănătate publică, instituţiile de asistenţă socială, încadrat fără concurs pe perioadă determinată, pe posturi de execuţie, în perioada stării de alertă, să poată ocupa pe durată nedeterminată acelaşi post în cadrul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, prin promovarea unui examen organizat anterior încetării contractului individual de muncă.

Potrivit actului normativ, prin derogare de la legislaţia actuală, Ministerul Sănătăţii şi unităţile aflate în subordinea şi/sau în coordonarea acestuia, Ministerul Afacerilor Interne şi unităţile şi instituţiile aflate în subordinea, în cadrul şi/sau în coordonarea acestuia, autorităţile administraţiei publice locale şi ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi instituţiile publice de asistenţă socială, organizează examen, în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, a ocupat, fără concurs, posturi de execuţie pe perioadă determinată.

Personalul prevăzut de lege poate participa la examenul organizat în vederea încadrării în postul ocupat pe durată determinată din cadrul unităţii unde îşi desfăşoară activitatea.

De prevederile proiectului beneficiază şi medicii angajaţi în structurile nou-create în perioada stării de alertă, în scopul tratării bolnavilor de COVID-19, aceştia putându-se prezenta la examenul organizat de unităţile sanitare cu paturi în specialitatea în care sunt confirmaţi dacă unitatea cu care a încheiat contractul de muncă pe perioadă determinată nu are în structura sa o secţie din aceeaşi specialitate, după caz, la solicitarea unităţii spitaliceşti.

Prin excepţie, se poate organiza examen în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată şi pentru personalul contractual din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi serviciilor de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov, care, în perioada stării de alertă, a ocupat posturi pe perioadă determinată în cadrul celor 2.000 de posturi aprobate pentru aceste instituţii în baza Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare.

Modalitatea de organizare şi desfăşurare a examenului se elaborează şi se aprobă prin ordin al ministrului sau, după caz, prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire, în termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi.

Prevederile legii nu se aplică pentru personalul care a ocupat funcţii de conducere.