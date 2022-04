Opozant pus la zid în Primăria Mihai Eminescu

Revenit din toamna lui 2020 în funcția de primar al comunei Mihai Eminescu, Verginel Gireadă (PNL) s-a arătat deranjat de afirmațiile consilierului local PMP, Vasile Onofrei, care a dezvăluit că unele cheltuieli de publicitate efectuate de primar nu ar fi fost aprobate de Consiliul local, și a propus, pe 25 martie, în cea mai recentă ședință a aleșilor locali din comună, sancționarea consilierului local pe linie administrativă. Propunerea a fost lansată chiar în debutul ședinței, înainte ca președintele de ședință să fie în sală.

„Eu am primit mesajul de convocare a ședinței pe telefonul mobil și se menționa că <<Vineri, 25 martie 2022, ora 12.00, sunteți invitat la ședința ordinară a Consiliului local al comunei Mihai Eminescu, doar că în ordinea de zi primită înainte de ședință se menționa că se convoacă Consiliul local în ședință extraordinară din data de 01.03.2022, ora 15. Însă, chiar înainte de a începe ședința, primarul mi-a reproșat că am vorbit cu presa și i-am făcut oi, în condițiile în care acolo sunt profesori, ingineri, juriști, etc., și a sesizat comisiile, propunând sancționarea mea cu avertisment, fie cu suspendare pentru o lună sau două. Le-am atras atenția că nu am fost chemat la ordin și le-am spus să citească ordinea de zi, dar au citit-o pe cea care purta mențiunea privind convocarea ședinței în 1 martie. Cu alte cuvinte, au fost din nou în eroare. Problema este, însă, alta – acea instituție nu este o instituție familială, a familiei Gireadă”, a spus Vasile Onofrei. Acesta a adăugat că după fuziunea PNL cu ALDE, și parafarea alianței PNL cu PSD de la nivel național, el a rămas singurul opozant. Astfel, potrivit acestuia, Consiliul local din comuna Mihai Eminescu are trei consilieri ALDE, nouă PNL și doi PSD.

„Mă simt hărțuit, amenințat de ei. Eu nu pot să votez cum vor ei. De aceea, voi da totul la presă”, a adăugat Vasile Onofrei.

„Domnul Onofrei nu este un adversar politic”

De partea cealaltă, primarul comunei Mihai Eminescu, Verginel Gireadă, susține că propunerea de sancționare a fost făcută către Comisia juridică, din cauza limbajului folosit de Vasile Onofrei, însă nu este sigur dacă se va aplica sau nu vreo sancțiune.

„Nu putem accepta limbajul și derapajele într-un Consiliu local care este format din oameni foarte bine pregătiți – ingineri, juriști, profesori, polițiști sau colonei în rezervă – din partea unui om care nu are nici opt clase”, a declarat Verginel Gireadă, care a adăugat că, dincolo de toate, trebuie respectată și decizia cetățenilor care s-au prezentat la vot.

„Domnul Onofrei nu este un adversar politic – nici pe departe – însă oamenii trebuie să fie mai atenți la cei pe care îi votează”, a completat Verginel Gireadă.

Comună campioană la bani daţi pe publicitate

Divergențele au reizbucnit după ce „Monitorul de Botoșani” a făcut publice sumele cheltuite de unele primării din județ cu privire la publicitatea în presă, comuna Mihai Eminescu fiind campioană la acest capitol. În acel context, Vasile Onofrei a susținut că unele sume ar fi fost plătite de executiv fără ca acestea să mai fi fost aprobate în Consiliul local. În fapt, Vasile Onofrei se consideră singurul opozant adevărat față de actuala putere politică din comună și de aceea își prezintă de fiecare dată punctele de vedere atât în ședințele Consiliului local, cât și pe pagina sa de pe Facebook.

Este drept, limbajul folosit nu este de fiecare dată academic, însă acesta susține că preferă să spună lucrurilor pe nume, chiar dacă uneori acestea deranjează. Doar că, potrivit celor mai recente reglementări în materie juridică, rețeaua de socializare Facebook este considerat spațiu public și prin urmare expresiile licențioase ar trebui evitate, iar toate opiniile postate acolo ar trebui să se bazeze pe dovezi.

Caz unic în istoria recentă a administrației publice

Că reacțiile consilierului PMP Vasile Onofrei au deranjat și în trecut, este o certitudine. În fapt, Vasile Onofrei reprezintă un caz unic în istoria recentă a administrației publice. El a ajuns să fie acționat în instanță pe cale civilă de două ori, atât de reprezentanții Primăriei, cât și de viceprimarul Valeriu Drobotă, care au cerut judecătorilor să-l oblige să șteargă unele postări de pe Facebook și să-l oblige la plata unor daune din cauza prejudiciilor de imagine aduse ca urmare a acuzațiilor nefondate făcute în spațiul public. Prima acțiune a fost deschisă de reprezentanții Unității Administrativ Teritoriale în februarie 2019, după ce consilierul local a postat mai multe opinii vizavi de deszăpezirea drumurilor, cuantumul salariilor din primărie, aplicarea unor taxe și efectuarea unor lucrări.

În acțiune reprezentanții UAT au cerut chiar obligarea acestuia la plata unor daune de 150.000 de lei, însă pretențiile au fost respinse de judecători. În schimb, instanța l-a obligat pe consilier să șteargă o serie de postări.

O altă plângere a fost depusă de viceprimarul Valeriu Drobotă, acesta fiind deranjat tot de postările de pe Facebook și de limbajul folosit. Doar că în acest caz instanța a respins acțiunea, ținând cont de prima decizie. În plus, judecătorii au apreciat că acele critici expuse în public de Vasile Onofrei „sunt permise de standardul convențional, cu atât mai mult cu cât disputa dintre părți, membri ai unor partide politice rivale, gravitează în jurul mizei electorale”, iar consilierului nu i s-au putut imputa vreo faptă ilicită, care să poată angaja răspunderea delictuală.

Excluderea temporară de la lucrările consiliului

În același context, Vasile Onofrei a ajuns să fie sancționat și de Comisia juridică a Consiliului local, în iunie 2019, după o sesizare făcută de Aneta Gireadă, soția actualului primar, cea care a deținut la rândul ei funcția de primar al comunei până în 2020. Plângerea viza faptul că Vasile Onofrei ar fi încălcat prevederile Statutului aleșilor locali și Regulamentul de funcționare al Consiliului Local al comunei Mihai Eminescu, ca urmare a unor declarații făcute în presa locală. Astfel, Comisia juridică a dispus atunci excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate pentru două luni a lui Vasile Onofrei, precum și retragerea indemnizației pentru două ședințe.

Hotărârea comisiei a fost atacată însă la Tribunal, în contenciosul administrativ, iar la final sancțiunea aplicată a fost anulată de instanță, judecătorii apreciind că „faptele reproșate reclamantului nu sunt apte a atrage sancțiunile aplicate”. Asta în condițiile în care judecătorii au arătat că, în mod evident, „comportamentul unui consilier local trebuie să evidențieze un înalt grad de educație, inclusiv la nivelul limbajului, eventualele opinii legate de activitatea desfășurată de orice persoană trebuind să îmbrace o formă care să exprime o opinie și să nu să fie de natură a produce jigniri persoanei vizate”. Doar că totul trebuia analizat, iar sancțiunile să fie în acord cu gravitatea faptelor.

„Nu în ultimul rând, nu trebuie omis faptul că sancțiunile aplicate consilierului local în cadrul forului în care acesta își desfășoară activitatea, pentru afirmațiile sale făcute în spațiul virtual, nu trebuie să se constituie într-o îngrădire neproporțională a libertății de exprimare și nici a dreptului de atrage atenția asupra problemelor colectivității pe care o reprezintă”, au mai menționat judecătorii în motivarea sentinței. Cu aceste argumente, magistrații au constatat că hotărârea Comisiei juridice a fost emisă în mod nelegal și netemeinic, motiv pentru care a anulat-o.