Trotineta înaintea … cailor – Dumitru MONACU, scriitor

Procopsirea municipiului cu 250 de trotinete electrice a fost, în ultimele zile, unul dintre subiectele întoarse pe față și pe dos de către mulți concetățeni ai noștri. Fiecare, de la opincă la vlădică, și-a dat cu părerea în legătură cu această inedită acțiune a administrației locale. Dacă în zona opincilor părerile nu au fost nuanțate sau radicale, în zona de vlădici, senatorul Cristian Achiței ironizează inițiativa edilului, considerând-o „cel mai de succes proiect al actualei conduceri a primăriei pesediste din Botoșani, în parteneriat cu mediul de afaceri”. Este evident că parlamentarul liberal cântă altă partitură decât dirijorul Șoptică, fapt care ne întărește convingerea că la alegerile viitoare pe listele electorale nu se vor găsi alături cele două nume. Dar nu despre asta e vorba în rândurile de față, ci despre, ați ghicit, trotinetele buclucașe. Privită în contextul contemporan european, măsura implementării acestui proiect este binevenită, numai că, din păcate, la noi la Botoșani s-a pus clar carul în fața boilor sau, ca să nu se simtă careva lezat, căruța înaintea cailor. Spun asta întrucât în haosul care domnește pe arterele de circulație din municipiu, numai trotinetele electrice încălecate de adolescenți zglobii și exuberanți mai lipseau. În condițiile în care există un număr extrem de mare de autoturisme parcate lângă trotuare (în multe situații chiar sub semnul „Oprirea interzisă”), iar regulile de circulație sunt înlocuite adeseori cu mici înțelegeri între șoferi pentru a debloca traficul, e limpede că trotinetele vor complica și mai mult situația. Apoi, șinele și stațiile de tramvai existente implică și ele o atenție sporită în trafic a conducătorilor auto, ca să nu mai punem la socoteală pietonii indisciplinați, bicicliștii sau sensurile unice anapoda care provoacă și ele dureri de cap participanților la trafic. Și ca garnitura să fie completă, în scenă intervin și autobuzele destinate transportului în comun care, din cauza lipsei unor stații amenajate și recunoscute ca atare de către șoferi, opresc, vorba ceea, aiurea-n tramvai, pe unde apucă. Faptul că transportul în comun este departe de ceea ce ar trebui să fie este efectul, fără doar și poate, bâlbâielilor și bâjbâielilor care au urmat după eliminarea tramvaielor. Astfel, în loc să se ia rapid o decizie despre ce va urma, edilul și colaboratorii lui au tărăgănat lucrurile alergând o bucată de vreme după doi iepuri, (tramvaie și autobuze electrice). Astfel, în transportul public avem de-a face cu cea mai interesantă formă de struțocămilă, întrucât pe șinele de tramvai circulă … autobuze. Se știe foarte bine că primarul este adeptul autobuzelor și din acest motiv va fi foarte interesant momentul în care se va trezi sub nas cu cele nouă tramvaie comandate în situația în care, din luna mai, se intenționează scoaterea etapizată a șinelor de tramvai. Revenind la trotinetele noastre, trebuie să subliniem faptul că în condițiile de trafic anapoda de la noi din municipiu, riscul de accidente este unul extrem de ridicat, având în vedere că eșantionul de populație căruia se adresează acest … produs este format eminamente din tineri cu vârste între 16 și 18 ani. Că doar n-or accesa platforma online de utilizare a trotinetelor nici tanti Maria când merge la piață și nici badea Vasile când merge pe șantier. Concluzionând, trotinetele ar fi trebuit să fie introduse în trafic după o fluidizare corespunzătoare a circulației, aici incluzând și un control mai eficient al respectării legislației rutiere, dar și după organizarea unui transport în comun adaptat nevoilor botoșănenilor și nu fantasmelor vreunui diriguitor local. Și ar mai fi vorba de un aspect, Doamne dă, să nu ne confruntăm cu el: în caz de orice coliziune, rănire sau mai știu eu ce nenorocire, conducătorii auto chiar dacă nu vor fi găsiți vinovați, vor avea ca opozanți niște persoane care, datorită vârstei, răspund parțial în fața legii, ceea ce cu siguranță va determina pagube sau nemulțumiri ulterioare necompensate sub nicio formă. Așa stând lucrurile, afirmațiile ironice ale senatorului Achiței au un sâmbure destul de mare de adevăr, deși mulți ar fi tentați să pună declarația parlamentarului botoșănean pe seama adversității politice. Din păcate pentru edil, de data asta, aliatul său de guvernare (că doar sunt colegi de alianță în USL 3, nu?) are dreptate!

